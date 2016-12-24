Политолог Армен Гаспарян: на Западе привыкли винить Путина во всех проблемах

Год и так был непростой, а под конец обрушил на нас еще несколько шокирующих новостей — убийство российского посла в Анкаре, теракт в Германии. Надеемся, он на этом остановится, и оглядываем его еще раз вместе с известным российским политологом и историком Арменом Гаспаряном. После презентации в Санкт-Петербурге двух его новых книг «Генерал Скоблин: Легенда советской разведки», а также «Война после Победы. Бандера и Власов: приговор без срока давности» публицист дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей.

— Армен Сумбатович, мы с вами беседуем уже практические в конце года. Давайте попробуем подвести ему итоги: что особенно отметите из политических событий 2016-го?

— Год был невероятно сложный, потому что изначально были надежды на выполнение Украиной минских соглашений. К огромному сожалению, мы получили очередное продолжение ставки на войну, европейские партнеры продолжают делать вид, что процесс идет, хотя очевидно, что это тупиковая модель. Чем дольше это «тянитолкайство» будет продолжаться, тем больше погибнет людей. Не надо иллюзий: люди гибнут регулярно, ежедневно.

Что касается дел на Ближнем Востоке, я не могу сказать, что ситуация пошла не так, как она нам представлялась. Все прекрасно понимали, что запущенный много-много лет назад управляемый хаос просто так никуда не денется, а будет поглощать одну страну за другой. Мы видели уже ликвидацию государства в Ираке, мы видели, как дела в Афганистане усложнились настолько, что уже непонятно, кто с кем воюет. Теперь, к огромному сожалению, Сирия на повестке дня. Я пока не вижу, как выходить из этой ситуации, учитывая невнятную позицию европейских обывателей с одной стороны, а с другой — категорическое нежелание теперь уже бывшей администрации Барака Обамы внимательно посмотреть на все то, что они сделали. Сама по себе фраза «умеренные оппозиционеры» в отношении тех людей, которые взяли в руки оружие, звучит несколько странно для любого нормального человека.

Очередной политический кризис в Европейском союзе с терактами во Франции, в Бельгии (теперь и в Германии) опять же не должен никого удивлять. Ставка на абсолютную мультикультурность и мультитолерантность ни к чему иному привести бы и не могла. Старушке Европе пора вспомнить, кто она, и что из себя представляют ее страны: не рассадник для новой Вавилонской башни, а страны с собственной культурой, своими традициями и представлениями о своем месте в мире.

У Меркель на повестке дня стоит неразрешенная задача: миграционный кризис Германии — огромная беда и печаль. Германия не способна переварить и растворить в себе всех этих людей. Не потому, что немцы вдруг обленились, а потому, что вся эта публика не хочет никакой ассимиляции, не собирается учиться и работать, а хочет только получать пособия. Но бюджет не бездонный: Германия и так кормит дармоедов в Греции, Португалии, и еще есть миграционные проблемы.

И самое главное: они никоим образом не могут быть решены, потому что у власти все время находится альянс, который склоняется к левой идеологии и не собирается бороться с мигрантами. С миграцией могут бороться правые, но власть боится роста правых настроений в Германии. Поэтому она с одной стороны пытается каким-то образом сепарировать рост симпатии к правым, а с другой — своей собственной импотенцией приближают успех правых. Это парадоксально. Представьте, у вас трехэтажный дом, в котором хорошо так горит подвал — пламя уже почти дошло до первого этажа, а вы сидите на втором, смотрите, оцениваете и говорите: «Ну, ничего, еще не страшно, нормалек…». Это современная Германия.

Отдельная тема — выборы президента Соединенных Штатов. На наших глазах произошло гигантское событие: предвыборная социология умерла ровно в той стране, где она когда-то родилась. Победа «Ржавого пояса», победа белого англосаксонского протестантства (о которое за последние 50 лет разве что ноги не вытирали, все остальное с ним сделали). Все это — ярко выраженная потребность американского избирателя в очень серьезных переменах в стране. Здесь главный вопрос: будет ли Трамп способен на эти перемены. Точнее, дадут ли ему это сделать. Понятно, что его сейчас будут сковывать по рукам и ногам, потому что существует политическое лобби, и далеко не секрет, что и в рядах Республиканской партии у него достаточно много недоброжелателей. Там будет интересно. Конечно, мы все ждем от новой администрации Трампа мировой разрядки. Мир в 2016 году подошел вплотную к ситуации, в которой возможно ядерное противостояние. Это чудовищно.

— Как вам заявления в мировых СМИ о том, что победа Трампа — это победа Путина?

— А Brexit — не победа Путина? А рейтинг 2% Олланда — не победа Путина? Знаете, есть такое классическое произведение «Пер Гюнт». Там главный герой, который «всё, что случалось славного на свете, считал он делом рук своих». Так вот, на Западе всё, что случается странного на свете, считают делом рук Путина. Но понятно, что только идиот мог договориться до того, что Путин лично проконтролировал бюллетени.

Для них мы — вообще гигантское потрясение. Они Россию как позиционировали: бензоколонка, страна с разорванной экономикой, региональная держава — что они там еще о нас говорили? И тут Обама, уходя, говорит, что Россия — великая страна. Это удивительная тенденция. Думаю, политологам еще предстоит внимательно ее изучить: каждый американский президент за последние 30 лет, заступая на пост, обещает, что он-то «разберется с Россией». Но как только он уходит в отставку, тут же признает Россию великой. Спрашивается, чем ты занимался эти годы? Это интересная тема. В любом случае, посмотрим, как будет действовать Трамп. У него, по сути, цугцванг: либо он разберется на собственном внутриполитическом поле (а там масса проблем — и незаконная миграция, и кризис производства, и внешний долг США более 18 трлн долларов, и постоянное увеличение военных расходов), либо…

Как делятся четыре года президентского правления в США? Первый год ты вникаешь в дела, второй год пытаешься решить проблемы, следующие два года занимаешься предвыборной кампанией. У Трампа есть два года на то, чтобы решить проблемы. Это только пока Америка не переходит к протестам, она вообще не знает, что это такое. В американской политической традиции две партии — демократы и республиканцы — всегда вбирали в себя все, что появлялось на политической орбите. Если ситуация будет выходить из-под контроля, впервые с 1980 года появится некая третья сила, и волнения в Балтиморе покажутся невинной детской игрой. Потому что разгневанному американцу со Среднего Запада осточертело уже все!

— Думаете, американцы готовы протестовать?

— Человек в необходимый момент вспоминает о том, что он человек, и американцам тоже пора однажды об этом вспомнить. Вавилонская башня привела вовсе не к тому, на что они рассчитывали. Лет 20 назад у них была нация в политическом значении: на вопрос «кто вы?» они всегда отвечали «американец», а сейчас они говорят: «Я итальянец американского происхождения», «Я еврей американского происхождения». Они разрушили цементирующую конструкцию самих Соединенных Штатов Америки. Ликвидировали институт самой американской нации, которая теперь не знает, как себя позиционировать. В чем трагизм ситуации для Америки? Путин на десять лет опередил время. В мюнхенской речи 2007 года он дал миру четкий месседж: «Ребята, вы пошли не туда. Это закончится глобальным кризисом». Прошло десять лет, и мы видим, что все печальные прогнозы сбылись.

— Давайте еще чуть подробнее о Сирии: нас за нее уже заклевали на Западе. Как продолжать борьбу с террористами, когда в этот момент на нас в очередной раз вешают ярлык агрессоров и убийц?

— Так и действовать: не обращать внимание на всех этих странных людей, чьи заявления имеют нынче ценность меньше, чем пустая бутылка, за которую тебе десять копеек могут дать в пункте приема стеклотары. Вот заявления Олланда чего нынче стоят? Какая ценность у заявлений госпожи Меркель, которая сама не может определить, чего хочет? Это чистая психиатрия: сначала орать, что надо продолжить политику санкции против России, потому что не выполняются минские соглашения. А потом говорить: «Да не, с Россией надо каким-то образом налаживать контакт». С какой Меркель придется сесть за стол переговоров в следующий раз? С той, что говорит о санкциях против России или о контактах с ней?

Или как Британия, которая получила Brexit, а теперь не хочет выходить из ЕС. Ведь весь британский бомонд меньше всего хотел выхода из Европейского союза! Цель же была: напугать. А в результате пришел обыватель и сказал: «Отлично, выходим!». Держим еще в уме фактор Шотландии, которая не хочет быть в составе одной страны с англичанами….

И все эти люди вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, обсуждают Россию в Сирии. Историческая дипломатия Россия всегда состояла в том, что мы отстаивали свои собственные интересы и мало обращали внимание на западных деятелей. Наивно полагать, что нас когда-то будут любить. Это у либеральной оппозиции еще есть такие иллюзии: сейчас мы поднатужимся, скинем Путина, и тогда нас полюбят. Не надо этих иллюзий: нас всегда будут разглядывать как политического противника и пытаться расколоть, лишить государственности и сделать просто сырьевым придатком. Коли нас любить не будут, пусть тогда нашими именами наполняют ночные кошмары, меня это вполне устроит. Если все 450 человек из Верховной рады Украины начнут просыпаться в холодном поту с мыслью о том, что зло наказуемо — будет неплохо.

— Раз уж вы снова об Украине: что из последних событий вас зацепило, удивило? Вы сегодня презентовали новые книги «Генерал Скоблин: Легенда советской разведки» и «Война после Победы. Бандера и Власов: приговор без срока давности», но на Украине их точно не прочитают из-за нового закона. Последнюю особенно.

— О да, мои книги будут запрещены в первую очередь. На мне уже две статьи из их Уголовного кодекса — 109 и 110, и для меня вообще странно, что этого до сих пор не произошло. Как только издательство «Питер» выставило на сайте анонс моих книг, в тот же день Верховная рада должна была запретить их. Плохо работают, лодыри! Я еще два года назад назвал эту страну удивительной, и с тех пор этот мем активно используется в Twitter. Так что легче сказать, что меня на Украине не удивляет...

Каждый день ты читаешь ленту украинских новостей — и это просто праздник… То ли они хотят эксперимент поставить… Знаете, была в советское время такая шутка: «Мы привели Горбачева к власти, чтобы весь мир посмеялся и больше так не делал». А тут Украина как будто своей жизнью хочет показать, что утопия не только у Оруэлла — ее можно построить в жизни. Каждый день приносит «прекрасное»! Заходишь к ним новости почитать, и первые выглядят так: «Следствие уверено в контактах Онищенко с ФСБ», «В Верховной раде считают, что Савченко завербована ФСБ», «Согласно опросам, отказ ЕС от ассоциации Украины означает лобби ФСБ»… Это основные новости страны! Нет ничего об экономике. Вы не найдете обсуждения культуры. Не было в этот день никакого упоминания о состоянии здоровья Ады Роговцевой, крестной бабушки Майдана. Конечно: лучше обсуждать ФСБ, орды бурято-чеченцев на границе, подрывную деятельность всей русской пропаганды. Как к этому относиться? Как к острой фазе шизофрении.

— Вернемся к нашей стране. В следующем году мы вспомним столетие революции, которая все у нас перевернула. Как бы вам, историку, хотелось достойно встретить эту дату в масштабах России?

— Внимание к этой дате, безусловно, будет, потому что в Крыму откроют памятник примирению в честь столетия второй русской Смуты. Мне хочется верить, что мы какой-то моральный капитал за сто лет нажили. Мне хочется верить, что 12 миллионов, потерянных в годы революции, нас чему-то научили. Что мы никогда больше не будем с остервенением уничтожать друг друга (а для этого достаточно посмотреть любой украинский канал — это шприц-антидот на несколько лет).

Что лично я посоветовал бы сделать к этой годовщине, так это вспомнить строки блестящего русского поэта Ивана Савина. «Всех убиенных помяни, Россия, Егда приидеши во царствие Твое…». Не делить никого, а вспомнить, что это все наши предки, что это гражданская война, где брат убивал брата, а отец — сына. Вспомнить, осознать, принять и двигаться дальше. Не раскалывать общество, а объединить его.