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Сирия сегодня: военная полиция РФ в Алеппо, освобождение Пальмиры от ИГ
Новости Сирии

Сирия сегодня: военная полиция РФ в Алеппо, освобождение Пальмиры от ИГ

Вчера 20:32
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Сирия сегодня: военная полиция РФ в Алеппо, освобождение Пальмиры от ИГ

Сирия, 23 декабря. Батальон военной полиции РФ дошел до Алеппо. Военно-морская база в Тартусе расширена. Пальмиру освободят в первой половине 2017 года. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Батальон в Алеппо не просит огня

Новость с пометкой «важно». Батальон военной полиции Минобороны России переброшен самолетами военно-транспортной авиации на авиабазу «Хмеймим», откуда солдаты совершили марш до города Алеппо. Ожидается, что военные окажут помощь местным властям и наведут правопорядок в составе российского Центра примирения враждующих сторон. По крайней мере, батальон прошел дополнительную подготовку на одном из полигонов.

Военные полицейские будут обеспечивать безопасность военнослужащих, специалистов Международного противоминного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, которые прибывают в Алеппо.

Новости из Тартуса

Никак не утихнут разговоры о возможной встрече сторон, конфликтующих в Сирии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал идею проведения переговоров в Астане, остается только договориться о сроках. Подготовка к ней идет, но сказать что-то определенное не может даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Да, стороны друг с другом контактируют, да, у Путина скоро важные телефонные разговоры по этой теме. Нужно только ждать. 

Сирия сегодня: военная полиция РФ в Алеппо, освобождение Пальмиры от ИГ

Зато в России уже знают, что Путин подписал соглашение с Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ в сирийском городе Тартус. Теперь будет развита его инфраструктура, определится порядок захода военных кораблей России в территориальное море, а также внутренние воды и порты Сирии. Наконец, поставлена точка в вопросе статуса личного состава пункта, членов их семей. О создании в Тартусе постоянной военно-морской базы для российских кораблей стало известно в октябре и отрадно, что работа в этом направлении не останавливается. 

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Когда освободят Пальмиру

Алеппо взят и многих экспертов волнуют вопросы, что дальше будет с другими населенными пунктами Сирии, все еще находящимися под контролем боевиков ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). В частности, бытует популярное мнение, что правительственные войска сделают акцент на возвращении Пальмиры и на развитии наступления на Идлиб. 

Понятно, что освобождение Пальмиры объясняется ее стратегическим положением, а также культурной значимостью ее объектов, которые вот-вот могут окончательно разрушить террористы. К тому же закрепить дух сирийской армии не помешает. Ну а дальше можно наступать на Идлиб и пытаться освободить и его. Другое дело, когда это произойдет. Эксперты считают, что все спецоперации могут быть выполнены в первой половине 2017 года.

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Максим Вручный
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