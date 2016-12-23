Путин поддержал решение о «режиме тишины» в Донбассе в предновогоднее время

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал достигнутую в Минске договоренность об объявлении «режима тишины» в Донбассе, начиная с 24 декабря. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент России приветствует договоренность, достигнутую в Контактной группе, об объявлении «режима тишины» на линии соприкосновения на юго-востоке Украины начиная с 00 часов 24 декабря», — отметил он.

Напомним, что на днях контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о прекращении огня с 24 декабря. В ходе заседания было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в Донбассе, что сможет обеспечить спокойствие на время Новогодних праздников.