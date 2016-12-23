Путин сформулировал Асаду главную задачу после освобождения Алеппо

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил о необходимости заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса. Также Путин поздравил Асада с освобождением Алеппо от боевиков.

По словам владимира Путина, успешное освобождение Алеппо стало возможно благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

По словам российского лидера, «теперь главная задача — сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса».