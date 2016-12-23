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Таджикистан направил России ноту в связи с приостановкой авиасообщения
Политика

Таджикистан направил России ноту в связи с приостановкой авиасообщения

Сегодня 19:36
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Таджикистан направил России ноту в связи с приостановкой авиасообщения

Душанбе, 23 декабря. Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов передал МИД РФ ноту, проинформировав о ситуации с авиасообщением между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Сарвар Бахти.

«Наш посол проинформировал департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем, и передал ноту, в которой юридически было обосновано, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении ", — заявил Бахти РИА Новости.

В ноте также говорится о том, какие пункты соглашения нарушает Минтранспорта РФ, добавил он.

Ранее НСН сообщала, что Россия приостанавливает полеты таджикской авиакомпании Somon Air с 23 декабря. Причиной стал отказ властей Таджикистана согласовать рейсы «Ямала» из нового московского аэропорта «Жуковский».

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Катерина Михайлиди
#сарвар бахти
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