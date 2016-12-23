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Путин поздравил Асада с освобождением Алеппо
Политика

Путин поздравил Асада с освобождением Алеппо

Сегодня 19:20
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Путин поздравил Асада с освобождением Алеппо

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сирийского лидера Башара Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо от террористов.

Путин по телефону поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Сейчас Минобороны РФ прислало в Алеппо батальон военной полиции для обеспечения безопасности. Эксперты уже решили, что восстановление освобожденного города начнется с реставрации средневековой мечети.

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Таисия Григорьева
#владимир путин #сирия #алеппо #башар асад
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