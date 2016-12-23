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Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ
ФАН-ТВ

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Вчера 19:28
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В странах Запада продолжает набирать обороты антироссийская информационная кампания. Политолог, заместитель директора, руководитель Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ ГригорийТищенко в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ рассказал о тенденциях смены киевской власти и об отношении Беларуси к России.

– Григорий Григорьевич, здравствуйте. Что касается Украины, хотелось бы вас спросить: украинская политика сегодня окончательно дискредитировала себя в глазах Запада? Смена линейки украинских политиков сегодня уже происходит?

– Смена украинских политиков, мы видим, происходит. Пока президент не сменился, но, тем не менее, премьер-министр сменился, идет смена министров. То есть, идет, в общем-то, определенная смена украинской элиты. Элита, которая сделала свое дело по приходу к власти, должна уйти, мое мнение такое. Это решение принято не у нас, а принято на Западе. И к этому склонились и элиты многих западных стран, мы наблюдаем это и в СМИ. Все эти темы проскальзывают, где уже более откровенно говорят о недостатках нынешней власти, нынешнего режима на Украине, о коррумпированности членов этого режима, говорят о недостатках и коррумпированности самого президента. То есть, идет определенный накат, скажем откровенно, и на высшее руководство Украины в западных СМИ.

– Как вы считаете, какова будущая власть на Украине, которая сменит нынешнюю? Чего можно ожидать?

– Я не думаю, что она будет какая-то пророссийская или хотя бы нейтральная. Украина как государство необходима Западу, прежде всего, как некий форпост, который в нужный момент можно было бы использовать для разжигания какой-то, скажем так, антироссийской волны на Западе и, в то же время, сдерживания России. Это основная функция Украины. То есть, сохраняя такую рану на наших границах в виде Украины, Запад пытается периодически использовать ее и будет использовать для ее расчесывания и для сдерживания России.

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Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

– Накануне еще появилась информация о том, что США выделяют немалую cумму на финансирование «объективной журналистики» в Беларуси…

– Белоруссия рассматривается на Западе в последнее время в качестве страны, которую можно было бы, на взгляд некоторых западных политиков, попытаться вывести из-под российского влияния. И прежде всего, это –  каким путем идти, чтобы вывести Белоруссию из-под российского влияния и вообще говорить о какой-то смене политики в Белоруссии. Это, прежде всего, естественно, воздействие на умы, на население, на общественное мнение. Поэтому новые средства, новые деньги потекут именно в те НПО, которые занимаются вопросами пропаганды, изучением общественного мнения в Белоруссии и так далее, с тем чтобы склонить общественное мнение Белоруссии для трансформации в сторону от России.

– На ваш взгляд, этот процесс неизбежен, и действительно так произойдет?

– Я думаю, что надо бороться… Это желание Запада, но в то, что это  произойдет, я не верю. Я думаю, что мы останемся с Белоруссией в одной связке, останемся братскими народами и будем идти вместе дальше.

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Анастасия Алексеева; Борис Гришин
#россия #петр порошенко #украина
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