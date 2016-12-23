Стала известна причина пожара в Останкинской телебашне

Москва, 23 декабря. Причиной пожара в Останкинской телебашне в Москве стало возгорание двигателя приточной вентиляции на высоте 243 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительная причина — загорание двигателя приточной вентиляции на высоте 243 метров», — сообщил источник.

Ранее информационное агентство УРА.ру сообщало, что в Останкинской телебашне в вечером произошло задымление. Общая площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра. Огонь был оперативно потушен. Эвакуация не потребовалась. Все теле- и радиоканалы продолжили свою работу в штатном режиме.