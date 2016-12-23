Силуанов пообещал в 2016 году самый низкий уровень инфляции за всю историю

Москва, 23 декабря. Инфляция в России по итогам 2016 года ожидается в размере 5,5%, что значительно меньше первоначальных прогнозов. Такие данные в пятницу огласил министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи с журналистами.

«Это самый низкий уровень за всю нашу с вами историю. Всего за 1,5 года снизили инфляцию с 17% до 5,5%», — отметил глава Минфина.

По его словам, добиться подобного результата удалось благодаря правильной бюджетной политике, которая ограничивала дефицит бюджета и аккуратно подходила к индексациям.

Напомним, что о рекордно низком уровне инфляции ранее заявлял президент России Владимир Путин. Глава государства ожидает, что в этом году уровень инфляции будет ниже, чем в 2011 году, когда страна продемонстрировала лучшие показатели по темпу прироста цен, сообщает «Национальная служба новостей».