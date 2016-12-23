Пресс-конференция Владимира Путина: Россия подводит итоги 2016 года

В сходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на многие вопросы российских и иностранных журналистов. В среднем ежегодные пресс-конференции российского президента длятся порядка трех с половиной часов. В этом году Путин в режиме нон-стоп общался с прессой 3 часа 50 минут. Конечно, это еще не рекорд 2008 года — тогда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут — но тоже весьма немало.

Всего Владимир Путин ответил на 67 вопросов на самые различные темы. Говорил президент и о выборах, и об армии, и об экономической ситуации, и о внешней политике. Владимир Брутер, политолог, американист, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований предоставил Федеральному агентству новостей оценку того, что, по его мнению, в пресс-конференции было наиболее важным.

Разумеется, сегодняшняя пресс-конференция президента Путина сама по себе является значимым событием в жизни страны. Она чрезвычайно важна как для власти, так и для российской общественности в целом. «Неслучайно она была приурочена к Новому году. Конечно, она была подведением итогов 2016 года. Это важно, так как в России вообще любят подводить итоги», — приводит свою точку зрения Брутер.

Рост напряжения в отношениях между Россией и США, Россией и НАТО во многом определяли сегодняшнюю повестку дня. Неслучайно мотив ядерной безопасности, ядерного потенциала России и США, гонки вооружений между двумя странами прозвучал так ясно. Не случайно слова «США» и «потенциальный агрессор» прозвучали в одном и том же вопросе — вопросе, заданном, между прочим, американским журналистом.

«Разумеется, по большому счету в международной политике ядерный фактор сейчас — это фактор сдерживающий, не наступательный. Стороны понимают, что применение ядерного оружия в войне означает, что она сразу же станет войной на уничтожение. Тем не менее для США и России ядерный фактор — ядерный потенциал — по-прежнему остается одним из инструментов геополитического влияния. Это так по той простой причине, что, за вычетом этих двух государств, ни одна страна мира не обладает военным потенциалом, достаточным для ведения полномасштабной ядерной войны», — напоминает политолог.

Весь последний год США устами администрации Обамы рассказывали, что они готовы нанести военное поражение России и сделают это чуть ли не за 10 дней. Тем не менее при этом Обама намеренно игнорировал факт применения в этой войне ядерного оружия. Обама попросту не мог просчитать этот фактор, а потому предпочитал его игнорировать, чем создал, как считает Владимир Брутер, весьма опасный прецедент.

В этом свете то, что Владимир Путин весьма конкретно выразил свое негативное отношение к идее возобновления гонки вооружений, стоит достаточно многого. «Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы. Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману», — заявил российский национальный лидер. Способность России не поддаваться на истеричные провокации нынешнего хозяина Белого дома дает надежду на то, что со временем — при следующей администрации — это напряжение может пойти на спад.

Пресс-конференция показала также, что тема гражданской войны на Украине, ситуация в Донбассе, является животрепещущей как для российской общественности, так и для власти. Не просто так Владимир Путин обратил внимание киевского правительства, что ему следовало бы очень постараться, чтобы их собственные граждане перестали воспринимать украинскую армию как оккупантов.

«Позиция России по Донбассу — как это сегодня показал Владимир Путин — не изменилась серьезным образом за эти два с половиной года. Собственно, оно и понятно, так как практически с самого января 2015 года ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины является зависшей. Я думаю, что ситуация в Донбассе и не изменится, пока на Западе не перестанут относиться к Украине как к средству сдерживания России — до тех пор, пока там не перестанут поощрять идеологию нынешнего киевского режима. Без этого даже минские соглашения не способны будут привести к облегчению этого незавидного положения дел», — подводит итог Владимир Брутер.