Стало известно, когда в России заработает новая система пенсионных отчислений

Москва, 23 декабря. Система индивидуального пенсионного капитала начнет работать в России одновременно с налоговой системой в 2019 года, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Добровольная накопительная система пенсионного обеспечения, по нашей оценке, должна заработать вместе с новой налоговой системой, то есть с 2019 года», — отметил министр.

Министр объяснил, что планы о начале работы такой системы в 2018 году не осуществятся, потому что ведомство видит целесообразность объединения мер налогового характера и мер стимулирования в области добровольной пенсионной накопительной системы.