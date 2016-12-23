Стало известно, когда в России заработает новая система пенсионных отчислений

Москва, 23 декабря. Система индивидуального пенсионного капитала начнет работать в России одновременно с налоговой системой в 2019 года, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
«Добровольная накопительная система пенсионного обеспечения, по нашей оценке, должна заработать вместе с новой налоговой системой, то есть с 2019 года», — отметил министр.
Министр объяснил, что планы о начале работы такой системы в 2018 году не осуществятся, потому что ведомство видит целесообразность объединения мер налогового характера и мер стимулирования в области добровольной пенсионной накопительной системы.
«Они вместе хорошо стыкуются и создаются стимулы как для предприятий, так и для населения участвовать в такой системе», — отметил глава Минфина.