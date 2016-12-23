России агрессор не страшен: самое главное из пресс-конференции Путина

Завершилась большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Мероприятие состоялось на день позже, чем планировалось, из-за церемонии прощания с погибшим послом Андреем Карловым, в похоронах которого принимал участие президент.

Пресс-конференция началась в 12.06 и продлилась 3 часа 50 минут. Большая часть вопросов была задана журналистами из регионов и касалась экономических проблем и регионального развития.

Об экономике и демографии

Пресс-конференция началась с вопроса об экономике, заданного корреспондентом радио «Маяк». Путин привел на память много данных, на основании которых можно сделать вывод, что российская экономика находится в достаточно стабильном состоянии.

«Надо смотреть на макроэкономические показатели 2015 года и сравнить с тем, что будет в 2016 году. Основной показатель — это ВВП страны, в прошлом году был спад 3,7%, в этом году будет тоже небольшое снижение, до 0,7%. Но за ноябрь наблюдаем небольшой рост ВВП», — отметил президент.

Также Путин отметил хорошие демографические показатели. «Движение будет положительное в ближайшей перспективе — положительная динамика в демографии, положительная динамика в естественном приросте населения», — отметил он.

Президент ответил на вопрос о субсидиях сельхозпроизводителям и отметил, что сельхозмашиностроение демонстрирует высокие темпы роста, но рост этот не может быть только за счет субсидий.

О ядерном щите

Шеф московского бюро The Wall Street Journal спросил президента о ядерной программе России, о которой Путин говорил накануне. Президент отметил, что модернизация армии и ядерного потенциала страны направлены на то, чтобы дать отпор любому агрессору. Впрочем, Владимир Путин дал понять, что не включает США в число потенциальных агрессоров.

Слова президента Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Я сразу предположил, что президент будет акцентировать внимание именно на понятии «агрессор», — отметил Кошкин. — В Соединенных Штатах сразу начали комментировать, что, мол, их армия самая умная, самая лучшая и т.д. Но мы делаем акцент не на том, какая армия лучше и умнее, мы делаем акцент на том, что если какой-либо агрессор задумает покуситься на нашу безопасность — он получит ответ, адекватный ответу лучшей армии мира. И это было продемонстрировано на Ближнем Востоке, конкретно — в Сирии».

Об Улюкаеве и Немцове

Корреспондент «Эха Москвы» спросил, не превращаются ли антикоррупционные дела в шоу. Журналист напомнил о делах бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова и экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Также журналист спросил, следит ли президент за процессом по делу об убийстве Бориса Немцова.

Путин ответил, что лично не встречался с Улюкаевым и что дело Немцова находится у него на контроле.

Про Сирию

Владимир Путин отметил, что после изгнания террористов из Алеппо нужно добиться прекращения огня на всей территории Сирии и начать переговоры со всеми сторонами — в столице Казахстана Астане, на нейтральной территории.

Про Украину и Донбасс

Владимир Путин ответил украинскому журналисту Роману Цымбалюку на его слова о том, что когда президент РФ уйдет на пенсию, то русские для украинцев всё равно останутся «оккупантами».

«Прежде всего, надо сделать так, чтобы ВСУ не считались оккупантом в Донбассе», — парировал Путин. Президент также заявил, что выступает за обмен пленными по принципу «всех на всех», но некоторые силы на Украине этому препятствуют. Высказался Путин в положительном ключе и по поводу отмен виз для граждан Украины для посещения европейских стран.

«Безвизовый режим — это хорошо, визы в Европе — это анахронизм, их надо отменять», — отметил глава государства.

Про досрочные президентские выборы

О том, могут ли быть президентские выборы в 2017 году, спросил всё тот же журналист Wall Street Journal. Путин ответил афористично: «Выборы в 2017 году возможны, но нецелесообразны».

О чем еще говорил Путин

Владимир Путин рассказал про строительство Керченского моста, пообещал, что «большой» газ придет в Крым через два-три дня, в свете иркутской трагедии поручил разобраться с продажей непищевой продукцией с алкоголем, а в связи с претензиями журналистов к руководству «Роснефти» призвал топ-менеджеров госкомпаний «быть поскромнее», попросив об этом же и представителей СМИ. Также президент ответил на вопрос о ювенальной юстиции и пообещал содействие в строительстве детского хосписа.

Милость к падшим — Про Сенцова и других

Журналисты воспользовались возможностью обратиться напрямую к президенту для того, чтобы попросить за некоторых осужденных. Так прозвучали просьбы освободить осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова и украинского журналиста Романа Сущенко.

«Ни у кого нет желания держать режиссеров и журналистов в тюрьме, — ответил президент. — Но что делать, если режиссер готовился к совершению террористических актов? Отпустить его только за то, что он режиссер? Сначала мы отпустим режиссера, а потом /задержанных в Крыму/ кадровых разведчиков? Одних отпустим, а завтра придут другие?»

Корреспондент RT попросил проявить милосердие к Оксане Севастиди, осужденной на семь лет за посланное SMS-сообщение о военной технике в Сочи. Владимир Путин пообещал разобраться с этим делом.

С эмоциональным обращением к президенту выступила корреспондент Znak.com Екатерина Винокурова. Среди различных поднятых тем она попросила главу государства обратить внимание на дела арестованного журналиста РБК Александра Соколова, избитого в Петербурге фотографа Давида Френкеля и осужденную на реальный срок Евгению Чудновец за перепост в социальной сети трехсекундного ролика.