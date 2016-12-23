Аксенов поддержал идею Путина провести референдум о названии моста в Крым

Симферополь, 23 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею о проведении референдума по названию моста, строящегося через Керченский пролив.

«Что касается того, как будет называться Керченский мост, то я поддерживаю предложение президента о проведении референдума на эту тему», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос о названии строящегося моста. В свою очередь Путин отметил, что за ним уже закрепилось название «Керченский мост», однако не исключил проведения референдума по этому вопросу. Также президент добавил, что в настоящее время строительство моста через керченский пролив является крупнейшим инфраструктурным объектом, который даст толчок развитию экономики региона.