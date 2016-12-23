FAN-TV Лента новостей
США расширили список антироссийских санкций по Украине
Экономика

США расширили список антироссийских санкций по Украине

Вчера 19:10
115

США расширили список антироссийских санкций по Украине

Вашингтон, 23 декабря. Более 20 российских компаний вошли в санкционный список США из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в управлении по промышленности и безопасности министерства торговли США.

«Двадцать три организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики», — заявили в ведомстве.

В санкционный список вошли исследовательские институты и предприятия, а также железные дороги и порты Крыма.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США ввело новые санкции против российских банковских компаний из-за Сирии. В список попал московский «Темпбанк». Как сообщала НСН, президент РФ Владимир Путин ждет диалога с США, однако в Москве «никто излишнему оптимизму не предается».

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
470

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
733

Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Вчера 21:09
551

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
448

Читайте между строк: Путин дал Западу понять, что у России нет соперников

Вчера 20:35
1036
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Принцесса Лея из «Звездных войн» не долетела до Лос-Анджелеса

2:26

Уральское предприятие пополнило санкционный список США

2:21

Трамп поинтересовался, когда мир начнет настоящую борьбу с терроризмом

2:14

Семья террориста, атаковавшего предрождественский Берлин, просит вернуть его тело

2:06

Недостойная месть: МИД РФ прокомментировал новые санкции США

1:59

Вице-губернаторы обсудили пресс-конференцию Путина в игровом формате

1:56

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за проблем с SSJ100

1:43

Обама утвердил военный бюджет США на следующий год

1:41

Ученые рассказали, когда и от чего погибнет Земля

1:33

Родченков не мог вывезти препараты из США без разрешения — эксперт

1:31

Чистая допинг-проба Поветкина поставила под сомнение предыдущий анализ

1:15

Белый дом одернул Трампа из-за его  заявлений об изменениях в ООН

1:12
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Принцесса Лея из «Звездных войн» не долетела до Лос-Анджелеса
Читать
Закрыть