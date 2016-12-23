США расширили список антироссийских санкций по Украине

Вашингтон, 23 декабря. Более 20 российских компаний вошли в санкционный список США из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в управлении по промышленности и безопасности министерства торговли США.

«Двадцать три организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики», — заявили в ведомстве.

В санкционный список вошли исследовательские институты и предприятия, а также железные дороги и порты Крыма.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США ввело новые санкции против российских банковских компаний из-за Сирии. В список попал московский «Темпбанк». Как сообщала НСН, президент РФ Владимир Путин ждет диалога с США, однако в Москве «никто излишнему оптимизму не предается».