Москва, 26 декабря. Воздушно-космические силы России на военной базе в Хмеймиме продолжат выполнять боевые задачи в обычном режиме, заявил заместитель председателя комитета по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.

Трагедия, произошедшая с лайнером Ту-154 в Черном море, не повлияет на действия российских ВКС в Сирии, сообщил заместитель председателя комитета по обороне и безопасности. Клинцевич подчеркнул, что это трагедия для всего государства, но она не имеет отношения к событиям, происходящим в Сирии. Летчики Воздушно-космических сил на авиабазе в Хмеймиме будут продолжать свою работу в штатном режиме. Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, упал в Черное море в нескольких километрах от Сочи.