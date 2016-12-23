В Донецке отрыли главную новогоднюю елку ДНР

Донецк, 23 декабря. Власти Донецка в пятницу открыли главную новогоднюю елку Донецкой народной республики. Посмотреть на рождественское дерево, установленное на площади Ленина в центре города, пришли 10 тыс. человек.

«Следующий год мы смотрим с надеждой. Мы все надеемся, что в наступающем году на нашей многострадальной земле воцарится мир», — заявил и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Высота украшенной гирляндами и игрушками елки составила 23 метра. Сразу же после открытия елки на площади Ленина стартовала праздничная ярмарка сувенирной продукции и концертная программа, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, что накануне МЧС России направило в Донбасс очередную автоколонну с гуманитарным грузом для местных жителей. Как сообщает «Национальная служба новостей», 40 российских грузовиков везут на восток Украины 400 тонн продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости и новогодних подарков.