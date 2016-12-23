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Заявление Трампа о гонке вооружений спровоцировало бум на ядерном рынке
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Заявление Трампа о гонке вооружений спровоцировало бум на ядерном рынке

Сегодня 19:13
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Заявление Трампа о гонке вооружений спровоцировало бум на ядерном рынке

Москва, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае гонки вооружений США превзойдут других игроков во всем. На фоне его заявлений выросли акции производителей ядерного топлива и урана.

Так, на бирже NASDAQ стоимость акций Lightbridge  до открытия основных торгов выросла на 4,43%, Cameco — на 2,26%, Uranium Energy — на 9,09%, Uranium Resources — на 6,99%.

Сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что Россия никогда не пойдет на гонку вооружений «не по карману». В свою очередь, член штаба Трампа Джейсон Миллер выразил мнение, что избранный президент имел в виду не расширение ядерных вооружений, а, наоборот, всемирное разоружение от них.

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Тимур Румянцев
#сша #трамп
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