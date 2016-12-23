FAN-TV Лента новостей
Батальон военной полиции Минобороны РФ прибыл из Хмеймима в Алеппо
Политика

Батальон военной полиции Минобороны РФ прибыл из Хмеймима в Алеппо

Сегодня 18:50
2536

Батальон военной полиции Минобороны РФ прибыл из Хмеймима в Алеппо

Москва, 23 декабря. Батальон военной полиции Минобороны России совершил марш с авиабазы «Хмеймим» в освобожденный от террористов город Алеппо. Военные помогут властям обеспечить правопорядок, сообщает Минобороны России.

«Батальон военной полиции Минобороны России, после прохождения дополнительной подготовки на одном из полигонов, переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу «Хмеймим», — заявили в Минобороны России.

Сейчас подразделение прибыло в Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон. Военная полиция обеспечит безопасность сотрудников Центра, российских саперов, работников мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, а также поможет городским властям в обеспечении правопорядка.

комментарии
Таисия Григорьева
#сирия #алеппо
Новости партнеров
Эксклюзив

Пресс-конференция Владимира Путина: Россия подводит итоги 2016 года

Сегодня 19:32
40

Сирия новости 23 декабря 2016 19.30: САА контратакует ИГ вблизи Пальмиры, 7 жителей Даръа убиты под обстрелом боевиков

Сегодня 19:30
47

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Сегодня 19:28
70

Главные новости 23 декабря

Сегодня 19:00
41

Вратарь «Спартака» Селихов встал на защиту пожаловавшихся Мутко футболистов «Орла»

Сегодня 18:52
132
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Улюкаев попросил исключить его из набсовета ВТБ

19:41

Таджикистан направил России ноту в связи с приостановкой авиасообщения

19:36

Путин сформулировал Асаду главную задачу после освобождения Алеппо

19:34

Пресс-конференция Владимира Путина: Россия подводит итоги 2016 года

19:32

Сирия новости 23 декабря 2016 19.30: САА контратакует ИГ вблизи Пальмиры, 7 жителей Даръа убиты под обстрелом боевиков

19:30

Стала известна причина пожара в Останкинской телебашне

19:28

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

19:28

Путин поддержал решение о «режиме тишины» в Донбассе в предновогоднее время

19:22

Путин поздравил Асада с освобождением Алеппо

19:20

Торговый центр в Москве эвакуирован из-за угрозы взрыва

19:20

Заявление Трампа о гонке вооружений спровоцировало бум на ядерном рынке

19:13

США расширили список антироссийских санкций по Украине

19:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Улюкаев попросил исключить его из набсовета ВТБ
Читать
Закрыть