Батальон военной полиции Минобороны РФ прибыл из Хмеймима в Алеппо

Москва, 23 декабря. Батальон военной полиции Минобороны России совершил марш с авиабазы «Хмеймим» в освобожденный от террористов город Алеппо. Военные помогут властям обеспечить правопорядок, сообщает Минобороны России.

«Батальон военной полиции Минобороны России, после прохождения дополнительной подготовки на одном из полигонов, переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу «Хмеймим», — заявили в Минобороны России.

Сейчас подразделение прибыло в Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон. Военная полиция обеспечит безопасность сотрудников Центра, российских саперов, работников мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, а также поможет городским властям в обеспечении правопорядка.