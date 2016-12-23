США ввели новые антироссийские санкции из-за Сирии

Вашингтон, 23 декабря. Министерство финансов США ввело новые санкции против российских банковских компаний, на этот раз в список попал московский «Темпбанк».

Впервые поводом для введения санкций стало сотрудничество российского банка с властями Сирии. Также в обновленный санкционный список попали шесть министров правительства Сирии и две сирийские нефтедобывающие компании. Помощник министра финансов США открыто пояснил, что принимаемые Штатами санкционные меры направлены на то, чтобы лишить сирийские власти доступа к международной финансовой системе. С начала боевых действий в Сирии в 2011 году США ввели ограничения против почти 200 лиц и организаций.