FAN-TV Лента новостей
США ввели новые антироссийские санкции из-за Сирии
Новости Сирии

США ввели новые антироссийские санкции из-за Сирии

Вчера 18:46
218

США ввели новые антироссийские санкции из-за Сирии

Вашингтон, 23 декабря. Министерство финансов США ввело новые санкции против российских банковских компаний, на этот раз в список попал московский «Темпбанк».

Впервые поводом для введения санкций стало сотрудничество российского банка с властями Сирии. Также в обновленный санкционный список попали шесть министров правительства Сирии и две сирийские нефтедобывающие компании. Помощник министра финансов США открыто пояснил, что принимаемые Штатами санкционные меры направлены на то, чтобы лишить сирийские власти доступа к международной финансовой системе. С начала боевых действий в Сирии в 2011 году США ввели ограничения против почти 200 лиц и организаций.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Сегодня 13:37
90

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

Сегодня 13:24
191

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Сегодня 12:53
243

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

Сегодня 12:30
417

Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором

Сегодня 11:27
564
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

13:57

ДНР заявила о захвате ВСУ населенного пункта из «серой» зоны Донбасса

13:50

Фонд Кадырова направил в Сирию 80 тонн гумпомощи

13:42

Госпогранслужба Украины напугана «активизацией российской авиации» в Крыму

13:39

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

13:37

Мужчинам без высшего образования могут разрешить служить по контракту

13:26

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

13:24

Два человека погибли в результате взрыва на военном арсенале в Башкирии

13:24

Донбасс: ЛНР сообщила об обстрелах ВСУ, несмотря на перемирие

13:16

Airbus A330 с американскими футболистами застрял при посадке

13:09

Детский омбудсмен высказалась за создание публичного реестра педофилов

13:06

Российскую лыжницу Иванову отстранили от соревнований

13:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Читать
Закрыть