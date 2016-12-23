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Главные новости 23 декабря
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Главные новости 23 декабря

Сегодня 19:00
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Дайджест новостей за 23.12.2016

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 23 декабря.

Сегодня состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отвечал на вопросы отечественных и зарубежных журналистов практически четыре часа. Дим, извини, давайте про квас: 23 тезиса с большой пресс-конференции Путина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Путиным об освобождении сирийского города Алеппо. Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

Слова Владимира Путина о силе российского оружия задели за живое американскую сторону, и в Госдепе оперативно, устами Джон Кирби, прокомментировали слова президента РФ. Госдеп обиделся: в США ответили на слова Путина о непобедимости ВС России

Пассажира, пристававшего к дочери избранного президента США на борту самолета, высадили в воздушной гавани Нью-Йорка. Дочь Трампа обезопасили в Нью-Йорке: пристававшего к ней пассажира высадили

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, кого хочет видеть на своей инаугурации вместо звездных поклонников Хиллари Клинтон. Трамп рассказал, кого хочет видеть на инаугурации вместо поддержавших Клинтон звезд

Вследствие влияния планеты Нибиру может произойти скорый конец света, что прогнозирует ряд зарубежных экспертов. Ученые предсказали конец света после столкновения Земли с планетой Нибиру

Ученым стало известно, какие именно дары моря едят долгожители, чтобы сохранить свое здоровье. Ученые назвали морепродукты, которые гарантированно продлевают жизнь

Научные сотрудники из Колумбийского университета выяснили, какая профессия является самой нервной в мире. Ученые назвали самую нервную работу в мире

Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» заживо сожгли двух турецких военнослужащих. Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных

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Алексей Громов
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Трамп рассказал о правильных идеях в «очень приятном» письме Путина
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