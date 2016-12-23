Песков: Дата переговоров по Сирии в Астане не определена

Москва, 23 декабря. Дата проведения переговоров по Сирии в Астане еще не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что сегодня президент РФ Владимир Путин проведет несколько телефонных разговоров, которые будут касаться этой темы.

«По срокам я сейчас ничего бы говорить не стал. Сейчас ведутся контакты, ведется подготовка этой встречи в Астане. Сегодня у президента запланирована серия важных международных телефонных разговоров, в том числе по этой теме», — сказал Песков.

Ранее информационное агентство «УРА.ру» сообщало, что 16 декабря Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которых было принято решение предложить участникам конфликта в Сирии провести переговоры на новой площадке в столице Казахстана.