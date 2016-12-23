Захватчики ливийского самолета Afriqiyah Airways сдались властям Мальты

Валлетта, 23 декабря. Угонщики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah Airways сдались властям Мальты. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Когда один из захватчиков воздушного судна спустился по трапу, его сразу же задержали представители сил безопасности.

Напомним, самолет с 111 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, следовавший в Триполи, совершил посадку в аэропорту Мальты. Угонщики самолета потребовали выпустить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама и создать в Ливии каддафистскую партию.