Вяльбе: Отстранение спортсменов похоже на пакости Родченкова

Москва, 23 декабря. Глава российской Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе опровергла информацию о применении допинга российскими лыжниками. Она заявила, что спортсмены не имели допуска к собственным пробам после их сдачи, и не могли фальсифицировать результаты.

«Уверена и знаю, что мои спортсмены ничего не принимали. Мы будем настаивать на том, чтобы нам предъявили доказательства. Каким образом могли быть нанесены повреждения пробирок?» — задается вопросом Вяльбе.

Глава федерации заявила, что вся эта история, вероятнее всего, связана с именем бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Спортсмены сами этого не делали, федерация никакого отношения к этому также не имеет. Это больше похоже просто на пакости Родченкова, спортсмен не причастен вообще, а удар только по спортсмену теперь. А они Родченкова и в глаза-то не видели никогда», — рассказала она агентству «Р-Спорт».

Как сообщает «Свободная пресса», шесть членов сборной РФ по лыжным гонкам были отстранены от соревнований из-за допингового скандала. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS ).