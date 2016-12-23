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Красный Крест дал высокую оценку деятельности российских военных в Алеппо
Весь мир

Красный Крест дал высокую оценку деятельности российских военных в Алеппо

Сегодня 18:34
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Красный Крест дал высокую оценку деятельности российских военных в Алеппо

Женева, 23 декабря. Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что сотрудничество МККК с российскими военными в сирийском Алеппо поможет взаимодействию в будущем. По его словам, Комитет высоко оценивает профессионализм российских военных.

«Мы, безусловно, удовлетворены профессионализмом российских военных на месте и нашим общением с российскими военными», — подчеркнул Маурер.

Он выразил надежду на продолжение сотрудничества по Алеппо, это поможет МККК лучше работать в будущем. Красный крест ценит контакты в рамках операции с Россией, которые превосходят те, что МККК были ранее, добавил Маурер.

Напомним, ранее Маурер решительно осудил атаку боевиков на российский военный госпиталь в Алеппо. По его словам, сотрудники Красного Креста сразу же приехали на место происшествия.

Сегодня президент России Владимир Путин отдал должное усилиям Асада и США при спасении Алеппо.

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Тимур Румянцев
#сирия #алеппо
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