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Блэкаут в Дебальцево: город погрузился во тьму после обстрела ВСУ
Новороссия

Блэкаут в Дебальцево: город погрузился во тьму после обстрела ВСУ

Сегодня 18:44
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Блэкаут в Дебальцево: город погрузился во тьму после обстрела ВСУ

Донецк, 23 декабря. Из-за повреждений электроподстанции Дебальцево после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных город остался без электроснабжения. Как сообщает Луганский информационный центр, в подстанцию попал выпущенный ВСУ снаряд.

Согласно приведенным данным, в настоящее время города полностью обесточен.

Как отметили в мэрии, последствия обстрела будут ликвидированы в кратчайшие сроки, электроснабжение Дебальцево восстанавливают экстренные службы.

Ранее замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ открыли огонь по населенному пункту Дебальцево в тот момент, когда там проходила торжественная установка новогодней елки.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс #украина #дебальцево
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