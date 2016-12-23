Вратарь «Спартака» Селихов встал на защиту пожаловавшихся Мутко футболистов «Орла»

Голкипер Александр Селихов, перешедший из «Амкара» в московский «Спартак», рассказал о положении своего родного клуба «Орел», а также выразил поддержку футболистам и их представителю Антону Смирнову, написавшим жалобу президенту РФС Виталию Мутко на действия руководства клуба.

«Достаточно хорошо знаю ситуацию, которая сейчас происходит вокруг ФК «Орел», — отметил Селихов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, — читал обращение футболистов к президенту РФС, а также видел реакцию на обращение начальника Управления по физической культуре и спорту Орловской области Александра Муромского и все его предыдущие интервью. Я полностью на стороне ребят и их поддерживаю».

По мнению голкипера, вопросы к руководству действительно есть, а ответы на них совершенно неверные.

«Муромский часто говорит, что профессиональная команда должна зарабатывать, а не сидеть на бюджете, мол, футболисты ничего не зарабатывают и в регион не приносят. А разве это не задача Муромского, его управления, руководства и менеджмента клуба? В чем тогда их задача? Какую пользу региону приносит Управление по спорту и руководство ФК «Орел»? Почему Александр Евгеньевич все время отделяет себя от команды? Кто привел в клуб тот менеджмент и того тренера, которые сейчас в нем работают? Муромский. В результате чьих действий у клуба до сих пор существуют долги за 2013 и 2014 год, о которых говорит начальник Управления по спорту Орловской области? Ведь эти долги образовались «благодаря» руководству клуба. Я все время читаю и слышу, какие футболисты плохие. А при чем тут футболисты?! Мне кажется, это вопрос профессионального грамотного управления клубом, которого сейчас нет. На мой взгляд, руководство ФК «Орел» и сам Муромский со своей командой управленцев должны разделять ответственность за поражения и неудачи команды. Это было бы справедливо», — подчеркнул 22-летний вратарь.

Футболисты «Орла», по словам новобранца лидирующего в чемпионате страны «Спартака», находятся в затруднительном положении, а клуб нисколько не содействует решению проблемы.

«Как футболист не могу не заметить еще одно высказывание чиновника. Дескать, футболисты в «Орле» хорошо живут на деньги простых людей, которые платят налоги. А так ли хорошо они живут? Давайте разберемся. Средняя зарплата в ФК «Орел», по моей информации, 30 тысяч рублей, премиальных нет, питание и проживание ребятам не оплачивают, сборы за пределами Орла не проводятся, нормальных условий для подготовки к играм нет. При этом карьера футболиста идет до 30-35 лет. Вряд ли можно сказать, что футболисты ФК «Орел» хорошо живут», — резюмировал Селихов.

Спортсмен отметил непоследовательность руководства области в высказываниях, парадоксальное несоответствие заявлений и реальной ситуации.

«Сделать команду гордостью области — это задача руководства клуба и области. А если Муромский говорит, что команда гордостью Орловской области не является, значит, он признает свою вину как руководителя и свои промахи. Разве не так? Чтобы создать бренд, нужно начать с репутации. А она у клуба сейчас очень плохая. Поэтому бизнес и не хочет идти в орловский футбол. Последние годы ФК «Орел» сотрясают скандалы. В этом футболисты тоже не виноваты. Почему в команде в этом году 15 иногородних футболистов? Разве в Управлении по спорту не знают об этом? Как тогда оно управляет футбольным клубом, и куда тратит деньги? С одной стороны, Муромский говорит, что футболисты Орла ничего не стоят на рынке, но признает, что орловская молодежь востребована. Так почему она не нужна главной команде области? Заключайте трудовые договоры, доводите молодежь до ума и зарабатывайте на ней. Вот и получится профессиональный футбол, о котором говорит Александр Евгеньевич. Есть все условия и нормы РФС, чтобы клуб на своих игроках зарабатывал. Есть система компенсаций, механизм солидарности. ДЮСШ №3 города Орла, воспитанником которой я являюсь, в ближайшее время, надеюсь, получит часть от моего трансфера в «Спартак». Это нормальная практика, — рассказал вратарь молодежной сборной России.

Кроме того, футболист рассказал о личном опыте общения с представителями скандального клуба. В частности, он напомнил об истории двухлетней давности, когда начальник команды сломал ему нос.

«Хотелось бы также сказать о себе. Мою фамилию — Муромский — часто произносит в интервью. Недавно мне даже вручили грамоту за развитие спорта в Орловской области. Александр Евгеньевич говорит, что не понимает, как я прошел мимо ФК «Орел». Так вот, я напомню, что я два года был в клубе. Но ФК «Орел» я был не нужен. Меня не включили в заявку команды на сезон. Я подал жалобу в Палату по разрешению споров и выиграл ее, потому что действия клуба были незаконными. А когда забирал документы в клубном офисе, Алексей Коршунов, который до сих пор работает в клубе начальником команды, ударом головы сломал мне нос со смещением. Зато сейчас клуб предпринимает активные попытки получить часть денег от моего трансфера из «Амкара» в «Спартак». На мой взгляд, это возмутительно. Я считаю, что клуб, которому я был абсолютно не нужен, из которого мне пришлось уходить из-за безобразного ко мне отношения, не должен ничего за меня получать. Насколько знаю, и регламент говорит о том, что ФК «Орел» ничего за меня получать не должен. Ладно бы, если эти деньги пошли на сохранение профессионального статуса команды и на погашение заработных плат по трудовым договорам игроков — но клуб понижает зарплаты футболистам в одностороннем порядке. Значит, эти деньги могут пойти куда угодно, но не на команду. Я верю, что команда будет сохранена на профессиональном уровне, и что в нее будут привлечены грамотные управленцы. Уверен, тогда в орловском футболе наступят светлые победные времена! От себя прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, обратить на нее внимание», — резюмировал Селихов.