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Лавров посоветовал президенту Кипра отказаться от внешних гарантов
Политика

Лавров посоветовал президенту Кипра отказаться от внешних гарантов

Сегодня 18:17
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Лавров посоветовал президенту Кипра отказаться от внешних гарантов

Москва, 23 декабря. Соглашение о внешних гарантиях Кипра является анахронизмом, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

«Убеждены, что современному независимому государству не нужны внешние гаранты. На время же переходного периода наиболее эффективными, на наш взгляд, были бы гарантии безопасности со стороны Совета Безопасности ООН», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия готова поддержать любое решение, принятое киприотами в рамках межобщинного переговорного процесса.

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Геннадий Плющев
#сергей лавров #никос анастасиадис
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