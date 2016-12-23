Меркель поручила ужесточить законы для мигрантов после теракта в Берлине

Берлин, 23 декабря. После террористического нападения на рождественской ярмарке в центре Берлина меры безопасности в стране будут ужесточены, заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает BBC.

«Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты», — отметила Меркель.

По ее словам, если есть «потребность в изменении законодательства и мер безопасности», то Германия примет все необходимые шаги.

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Ранее Меркель подтвердила, что уничтоженный в Милане Анис Амри был исполнителем теракта в немецкой столице.

Напомним, теракт в Берлине произошел 19 декабря. В результате наезда большегруза на толпу людей, погибли 12 человек, 50 пострадали.