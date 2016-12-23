Защитники ДНР и ЛНР рассказали о найденных у бойцов ВСУ наркотиках

Донецк, 23 декабря. Ополченцы республик Донбасса рассказали, что украинские силовики под Дебальцево нападали в состоянии наркотического опьянения.

Боец с позывным «Харза» сообщил, что у убитых военнослужащих ВСУ были обнаружены те же наркотические средства, что и под Иловайском. Эти препараты вообще не продаются, рассказал «Харза», в Иловайске они такие же под язык кидали. Именно под воздействием этих психотропных препаратов украинские силовики идут на прорыв. По мнению ополченцев, только наркотики заставляют военнослужащих украинской армии выполнять приказы командиров и идти в бессмысленные атаки.