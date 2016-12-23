Американская скрипачка рассказала, как прославиться с помощью соцсетей

Москва, 23 декабря. Американская скрипачка Сара Чанг выступит на московском праздничном музыкальном фестивале «Новый год в консерватории», который устраивает Московская консерватория им. П.И. Чайковского. Артистка рассказала, как стать звездой современной классической музыки.

Американская известная скрипачка Сара Чанг рассказала о своей любимой скрипке 1717 года, сообщает газета «Известия».

«Я получила эту скрипку от одного из моих наставников — Исаака Стерна. Она была сделана знаменитым Гварнери дель Джезу, на инструментах которого играл Паганини», — поделилась артистка.

По словам музыканта, она стала профессионально выступать и добилась успеха еще в детском возрасте, однако считает, что прославиться сегодня не так уж сложно. «Думаю, на сегодняшний день каждый может стать известным с помощью YouTube или Instagram», — сказала Сара Чанг. Впрочем, Чанг уверена, что важно не количество подписчиков, а умение тронуть сердца слушателей.