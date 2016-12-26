Порошенко ждет Донецкий процесс: Олейник — о судьбе Украины и новой власти

2016 год подходит к концу. В течение этих 12 месяцев было всякое, но едва ли не большую часть информационных поводов в политическом, социальном и экономическом плане подарила нам Украина. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с экс-депутатом Верховной рады, соучредителем Комитета спасения Украины Владимиром Олейником о том, что ждет Киев в ближайшем будущем, сколько осталось править Петру Порошенко и на какие деньги будет восстановлен Донбасс.

Бизнес Roshen восстановит Донецк и Луганск

— Владимир Николаевич, каким был уходящий год для Украины? Увидели ли вы в жизни наших соседей хоть что-то светлое?

— Отвечу так: в этом году я увидел светлое будущее страны среди мрака. Ночь заканчивается и потихоньку на горизонте появляется рассвет. Это значит, что грядет смена власти, политиков и политики, в которой нужна мера. Люди на Украине устали от происходящего. Им нужны прямые переговоры с Донбассом, стабилизация ситуации, восстановление отношений с Россией, рост благосостояния экономики. Динамика их взглядов удивительная, просто приведу один пример. Несколько дней назад Центр Разумкова зафиксировал в своих социологических исследованиях, что 51% украинцев считают русский народ братским. Еще в апреле этого года 71% населения Украины считали Россию агрессором. Стремительно меняется число тех украинцев, кто думает и задает себе вопросы. Например, такой: что это было — революция или государственный переворот? Воистину от ненависти до любви один шаг.

— Самосознание населения меняется, но значит ли это, что украинцы готовы к переменам? В том числе и во власти? Готовы ли они перестать терпеть президента Порошенко?

— В украинском законодательстве существует суд и над Порошенко он обязательно состоится, но место рассмотрения дела — не Гаага, а Донецк, Луганск, Одесса, по месту совершения преступления. Это будет открытое выездное заседание, а по типу Нюрнбергского процесса будет Донецкий процесс. Но этого счастливого момента надо будет еще подождать несколько лет. Но даже в 2017 году я верю в изменения: если брать политические алгоритмы, то самая высокая вероятность смены власти наступит осенью, зимой или весной. Ну, а дальше понятно: кому-то надо будет ответить за все произошедшее. За счет виновных, их бизнеса а-ля Roshen и надо восстанавливать Донецк и Луганск.

— Хорошо, Порошенко когда-нибудь уйдет или его «уйдут», но кто придет на его место?

— Внутренняя борьба за кресло президента идет нешуточная и еще больше обострилась в последнее время, но смена этих ребят не меняет суммы. Допустим, первое место по рейтингу сейчас занимает Юлия Тимошенко. Но этот рейтинг не такой большой, чтобы объединять вокруг себя критическую массу общества. Ну, победит она, с нее сразу спросят: а где же реализация ваших популистских заявлений? За счет чего будут снижены тарифы? Но она же не поедет в Донбасс, не сядет за стол переговоров, чтобы искать мир. Должен прийти политик, который не побоится участия в прямых переговорах, пойдет на компромисс в предоставлении отдельного статуса не только ЛНР и ДНР, но и другим регионам Украины. Это уже федерализация. Также и с Россией. Тимошенко называет ее агрессором, а надо всего лишь признать, что порванные с Москвой отношения — ошибка. Нужно немедленно восстанавливать рабочие отношения с Россией, это наши рынки и интересы.

«Украинский синдром» скоро пройдет

— Но пока Порошенко и его люди к России совсем не тянутся. Вместо этого они отчаянно пытаются доказать Западу свою нужность...

— Тут надо заметить, что уходящая администрация Барака Обамы ведет себя нехарактерно для предыдущих администраций, которые, как правило, стараются не создавать проблем тем, кто приходит. Пока же нынешняя власть США ведет себя как в мультфильме «Баба Яга против». Она принимает решения, и без того усложняя жизнь Дональду Трампу. А украинская власть тут как тут, всячески помогает: то стреляет на юго-восточном направлении, то продолжает нагнетать ситуацию. Но эту информационную войну Украине уже не выиграть: многие люди своими глазами видят нищету, а на этом фоне — электронные декларации чиновников. Пустой бюджет, а на этом фоне — бизнес-показатели Roshen. Рейдерский захват страны отрицать все сложнее. Но власть-то команда Порошенко захватила, а дальше что? Как и рейдеры на заводе, они стали создавать липовые документы, потом менять конституцию. Появился так называемый «Украинский синдром», когда народ стал чувствовать: лучше сказать в обществе, что Россия — враг и агрессор, чем признаться в том, что Порошенко — негодяй. Ведь тогда могут донести, к тебе домой придут разные радикалы, станут обвинять в отсутствии патриотизма. Но это понемногу проходит, сами патриоты поняли, что их тупо используют, часть уничтожили в «котлах». Народ начинает прозревать.

— Несколько дней назад в Киеве приняли бюджет на 2017 год. Премьер Владимир Гройсман даже назвал его «человекоцентристским». При этом обращают на себя внимание огромные расходы, которые будут выделены министерству обороны. Этот бюджет для людей или для войны?

— Если брать с точки зрения Порошенко, то бюджет очень человечный, поскольку он на нем опять заработает. У президента несколько предприятий, которые работают на оборонку. Это «Ленинская кузня», которая не поменяла названия: она делает бронекатеры и гранатометы. Плюс черкасские заводы, которые выпускают бронетехнику. Поэтому на первом месте в статье расходов война: кто проверит, сколько денег и на что пропали? В первый год волонтеры кормили армию, обеспечивали обмундирование, списывали миллионы, а сейчас возле Дебальцево ВСУ устроили перестрелку и таким образом кое-что списали. Кому война, а кому — мать родная.

— Некоторые эксперты, учитывая всевозможные политически и экономические риски, уже в этом году предрекают Украине распад и разделение на множество независимых друг от друга областей. Вы верите в такой расклад?

— Распад Украины возможен, но думаю процентов на 30. Минимум есть две вещи, которые объективно мешают распаду. Страна имеет четыре атомных электростанции, 15 атомных реакторов, это единая система управления, и разделять их не очень-то безопасно. Как ими будут управлять царьки на месте? Они же продадут радиоактивные отходы любым террористическим организациям. Руки к деньгам потянутся моментально. Плюс Украина остается транзитером газа для Европы: с одной стороной в этом отношении всегда договориться проще, чем с шестью разными субъектами. Так и в жизни: когда видит сосед, что у его соседа дом горит, он пожар остановит, потому что рядом его дом. Потому европейцы, американцы будут вместе с Россией искать варианты и возможности перезагрузки власти.

Нет революции, нет и достоинства

— Знаю, что вы стали инициатором процесса в Дорогомиловском суде Москвы, требуя признать события на Украине в 2014 году госпереворотом. Что бы вы сказали людям, которые все еще верят, что произошла революция достоинства?

— Пусть просто вспомнят, какой закон вышел первым, 21 февраля 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. Новая власть сразу же попробовала сложить с себя ответственность. Она сама определила, что совершила, поскольку эти люди прописали амнистию по определенным статьям. Общее положение в конституции звучит так: можно собираться мирно и без оружия. Бывает, происходят отклонения: хулиганка, сопротивление органам полиции. В этом случае амнистировать нарушителей закона можно. Но первый закон прописывал 80 (!) статей, включая захват государственных зданий, силовой захват власти, грабеж, бандитизм, создание террористических организаций, призывы к войне, проникновение в квартиры граждан. Это что за мирные акции, с такими-то условиями? Революции на Украине нет, потому что экономическая и политическая модель не изменились, да и достоинства не вижу.

— В свое время глава МИД Германии Штайнмайер, глава МИД Франции Фабиус и министр иностранных дел Польши Сикорский выступили гарантами, но не выполнили соглашение между оппозицией и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, фактически развязав в стране гражданскую войну. Вы все еще хотите привлечь их к юридической ответственности?

— Мы начинаем изучать зарубежное законодательство. Наши предварительные консультации показали, что в Европе, если ты выступаешь не только стороной, но и гарантом от ЕС, то отвечаешь не только политически, но и юридически. Надо задействовать право, будем пытаться с помощью ОБСЕ требовать, чтобы этот вопрос рассмотрела Венецианская комиссия. Хочу использовать и Европейский суд по правам человека. Не только ведь мои права нарушены. Поймите правильно, это не мое заявление, это заявление миллионов украинцев. Но в праве нет понятия коллективного обращения, и я это делаю от имени миллионов, которые задают вопрос, что же на самом деле случилось на Украине в феврале 2014 года.