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Захватчики ливийского самолета выдвинули политические требования
Происшествия

Захватчики ливийского самолета выдвинули политические требования

Сегодня 18:08
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Захватчики ливийского самолета выдвинули политические требования

Москва, 23 декабря. Угнавшие ливийский лайнер террористы требуют создания в Ливии каддафистской партии. Об этом сообщает британский телеканал ITV.

Стоит напомнить, что сегодня двое террористов захватили пассажирский авиалайнер ливийской авиакомпании Afriqiyah. Боевики заставили пилота посадить авиалайнер на Мальте. При этом самолет выполнял регулярный рейс на внутреннем маршруте Ливии из города Себа в Триполи.

Угрожая взрывом, угонщики потребовали выпустить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. После переговоров с властями Мальты террористы освободили всех заложников, кроме двух пилотов самолета.

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Кирилл Иванов
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