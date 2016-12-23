Террориста-неудачника из Петербурга задержали за пост «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 23 декабря. Отсидевшего за подготовку теракта петербуржца задержали за пост в «ВКонтакте», сообщили в правоохранительных органах города.

Жителя Петербурга задержали за пост в социальной сети, в котором он резко высказывался о работниках полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как стало известно, задержанный 43-летний мужчина ранее был судим за подготовку теракта. Мера пресечения задержанному пока не выбрана.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал до 16 февраля одного из предполагаемых лидеров запрещенной в России экстремистской группировки «Таблиги Джамаат».