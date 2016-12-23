Российские банки запустят систему идентификации клиентов по отпечатку пальца

Москва, 23 декабря. Центробанк, Минкомсвязи и Росфинмониторинг готовят поправки к закону 115-ФЗ, чтобы весной будущего года запустить систему биометрической идентификации клиентов банков.

Замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев заявил, что клиентам банка весной 2017 года придется единоразово посетить кредитное учреждение для подачи биометрических параметров. Это необходимо для того, чтобы запустить в банках идентификацию клиентов по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, либо по Skype. Соответствующие поправки готовит Банк России, Минкомсвязи и Росфинмониторинг, пишет газета «Известия».