Guardian освистала искусствоведа, назвавшего фото с места гибели посла РФ «искусством»

Лондон, 23 декабря. Обозреватель The Guardian Эмма Брокс раскритиковала американского искусствоведа Джерри Зальца за сравнение фото с места убийства российского посла Карлова с произведениями искусства вроде картин Караваджо.

Брокс заявила, что поведение Зальца свидетельствует о дурном вкусе и желании стать провокатором. Кроме того, она усмотрела в подобных комментариях нечто инфантильное. Сами фото с места трагедии она назвала «банальными и пошловатыми», но никак не прекрасными. Неужели единственный способ привлечь внимание к подобному фото — назвать его произведением искусства, задается вопросом Брокс.