FAN-TV Лента новостей
Guardian освистала искусствоведа, назвавшего фото с места гибели посла РФ «искусством»
Общество

Guardian освистала искусствоведа, назвавшего фото с места гибели посла РФ «искусством»

Сегодня 18:09
68

 

Guardian освистала искусствоведа, назвавшего фото с места гибели посла РФ «искусством»

Лондон, 23 декабря. Обозреватель The Guardian Эмма Брокс раскритиковала американского искусствоведа Джерри Зальца за сравнение фото с места убийства российского посла Карлова с произведениями искусства вроде картин Караваджо. 

Брокс заявила, что поведение Зальца свидетельствует о дурном вкусе и желании стать провокатором. Кроме того, она усмотрела в подобных комментариях нечто инфантильное. Сами фото с места трагедии она назвала «банальными и пошловатыми», но никак не прекрасными. Неужели единственный способ привлечь внимание к подобному фото — назвать его произведением искусства, задается вопросом Брокс. 

«Надпись на металлических воротах, ведущих в Освенцим, стала культовой, но произведением искусства она не является. Как и вышеупомянутые фото», — отмечает она. 

комментарии
Владимир Багров
Новости партнеров
Эксклюзив

Дим, извини, давайте про квас: 23 тезиса с большой пресс-конференции Путина

Сегодня 17:36
398

Требующие от Путина запретить ювеналку никогда не были на опознании трупов детей — Гезалов

Сегодня 17:29
183

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

Сегодня 17:07
108

Новости Новороссии: более 8 тысяч ударов по ДНР, войска ЛНР нанесли серьезный урон ВСУ под Дебальцево

Сегодня 16:47
465

Сирия новости 23 декабря 2013 16.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, смертник ИГ нанес удар под Мосулом

Сегодня 16:30
453
Показать еще
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Защитники ДНР и ЛНР рассказали о найденных у бойцов ВСУ наркотиках

18:30

Стало известно, когда столкновение с Нибиру спровоцирует конец света на Земле

18:29

Вяльбе: Отстранение спортсменов похоже на пакости Родченкова

18:29

Американская скрипачка рассказала, как прославиться с помощью соцсетей

18:28

Террориста-неудачника из Петербурга задержали за пост «ВКонтакте»

18:23

Меркель поручила ужесточить законы для мигрантов после теракта в Берлине

18:19

Лавров посоветовал президенту Кипра отказаться от внешних гарантов

18:17

Российские банки запустят систему идентификации клиентов по отпечатку пальца

18:16

Guardian освистала искусствоведа, назвавшего фото с места гибели посла РФ «искусством»

18:09

Запуск «Протона-М» с американским спутником перенесли на неопределенный срок

18:08

Захватчики ливийского самолета выдвинули политические требования

18:08

СБУ задержала волонтера «АТО», который вез из Донбасса арсенал оружия

18:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Защитники ДНР и ЛНР рассказали о найденных у бойцов ВСУ наркотиках
Читать
Закрыть