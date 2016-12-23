Запуск «Протона-М» с американским спутником перенесли на неопределенный срок

Москва, 23 декабря. Пуск «Протона» со спутником EchoStar-21 перенесен для проведения дополнительных проверок. В сообщении Центра имени Хруничева говорится, что дата пуска будет объявлена дополнительно.

Как отмечается в сообщении, Госкомиссия приняла решение о переносе даты пуска ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом связи EchoStar 21 для проведения дополнительных проверок систем ракеты-носителя и разгонного блока.

Напомним, 16 декабря глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М», которая должна доставить на орбиту американский EchoStar.

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