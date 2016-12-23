СБУ задержала волонтера «АТО», который вез из Донбасса арсенал оружия

Хмельницкий, 23 декабря. Служба безопасности Украины задержала волонтера так называемой «зоны АТО», который в своем микроавтобусе вывез из Донбасса арсенал оружия.

В микроавтобусе при досмотре оперативники обнаружили более тысяч патронов и осколочные гранаты, которые волонтер вывез из одной из воинских частей на Донбассе. Мужчина был задержан, в его доме был проведен обыск. «Активист» хранил в тайниках своего дома порядка двух с половиной тысяч единиц боеприпасов различных калибров, взрывчатку и ящики с боевыми гранатами. Следствие сейчас выясняет, кто из военнослужащих украинской армии предоставил «добровольцу» такой разнообразный арсенал. Предположительно, боеприпасы и взрывчатка могли быть проданы на нелегальном рынке оружия Украины, который процветает после начала боевых действий в Донбассе.