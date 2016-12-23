Сирия, 23 декабря. Сирийская армия атаковала ИГ* в окрестностях Пальмиры, террористы несут серьезные потери. Боевики формирования «Джебхат ан-Нусра»** обстреляли жилые кварталы города Даръа из ракетных установок, погибли семь человек. Курдские отряды YPG отбили населенный пункт на севере от Ракки в ходе столкновений с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

По информации одного из сирийских информационных агентств, ВВС САР нанесли серию авиаударов по укрепленным районам боевиков оппозиционных группировок на окраине квартала Джобар города Дамаск. Сообщается, что в ходе воздушной операции было ликвидировано несколько единиц военной техники повстанцев. Информация о численных потерях среди боевиков в данный момент устанавливается.

На окраине населенного пункта Басима в окрестностях Дамаска идут столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками повстанческих формирований. Правительственные войска ведут огонь по позициям повстанцев из артиллерийских орудий и ракетных установок. В ходе обстрелов было ликвидировано несколько боевиков, также разрушена часть укреплений и уничтожено несколько транспортных средств повстанцев.

Провинция Латакия

Представители командования вооруженной оппозиционной группировки «Аль-Фирка Аль-Сахилия» сообщили о завершении подготовки новых отрядов формирования. В скором времени отряды новобранцев будут переброшены для борьбы с военнослужащими правительственных войск в северную часть провинции Латакия.

Провинция Алеппо

Телеканал Al Mayadeen сообщает со ссылкой на сирийский военный источник, что боевики оппозиционных формирований, перед тем как покинуть восточные районы города Алеппо, устроили казни над сотней пленных правительственных военнослужащих. Однако других подробностей источник не приводит.

Как сообщает информационный портал SANA, отряды боевиков открыли огонь по мирным кварталам района Аль-Хамидия в юго-западной части города Алеппо. Обстрел велся из минометов. Всего в районе разорвалось девять минометных снарядов. В результате погибли три мирных жителя, еще десять получили ранения.

Провинция Хомс

Подразделения правительственной армии начали контрнаступление на позиции террористов ИГ в окрестностях города Пальмира на востоке провинции Хомс. В данный момент ожесточенные столкновения идут недалеко от сирийской авиабазы «Т-4» и вблизи населенного пункта Аль-Карьятейн. Сообщается, что в ходе боев было ликвидировано около 20 террористов. Кроме того, уничтожено множество единиц военной техники ИГ, в том числе две БМП.

Провинция Дейр эз-Зор

Военнослужащие сирийских войск продолжают вести активные боевые действия против террористов ИГ в различных частях города Дейр эз-Зор и его окрестностях. Наиболее интенсивные бои отмечаются на окраинах районов Аль-Муваззафин и Аль-Урфи. Подразделения «Хезболлы» поддерживают наступления САА на позиции ИГ. В ходе столкновений был убит один из полевых командиров «Хезболлы» Абдуллах Саламех. Однако террористы понесли более серьезные потери в живой силе. Бои в регионе пока продолжаются.

Провинция Даръа

Боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» открыли огонь по жилым кварталам районов Сабил и Дахия города Даръа. Обстрелы велись авиационными неуправляемыми ракетами (НУРС). Под обстрелом погибли как минимум семь мирных жителей, еще несколько получили ранения, в том числе женщины и дети. Кроме того, зафиксированы многочисленные повреждения зданий инфраструктуры. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись с места происшествия.

Провинция Ракка

Бойцы курдских отрядов народной самообороны (YPG) в рамках масштабной операции против террористов ИГ «Гнев Евфрата» в окрестностях города Ракка атаковали укрепрайоны боевиков вблизи населенного пункта Аль-Джарн. В результате курдским формированиям удалось отбить поселение и отбросить отряды террористов ИГ, нанеся им численный урон. Однако также были убиты несколько бойцов YPG.

Провинция Хама

Один из сирийских информационных центров сообщает, что правительственная авиация возобновила бомбардировки позиций террористов в северной части провинции Хама. По данным центра, ВВС САР нанесли несколько ударов в районе населенного пункта Аль-Сахият и недалеко от города Мурек. В ходе операции уничтожено несколько единиц техники боевиков. Точная информация о численных потерях среди террористов пока устанавливается.

Провинция Хасака

В населенном пункте Аль-Хамрат, расположенном в окрестностях города Аль-Шаддади в южной части провинции Хасака, в результате подрыва на мине погибли два мирных жителя. На месте трагедии в данный момент ведутся следственные мероприятия. Предполагается, что мина была выпущена террористами ИГ.

Ирак

На участке шоссе в районе населенного пункта Аль-Мадик в 23 км к востоку от города Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар прогремел мощный взрыв. Три человека были ранены осколками. Взрывное устройство было установлено у обочины дороги. На данный момент ни одно из террористических формирований не взяло на себя ответственность за теракт.