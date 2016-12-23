Меркель рассказала, кто был исполнителем теракта ИГ на ярмарке в Берлине

Берлин, 23 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что уничтоженный в Милане Анис Амри был исполнителем теракта в немецкой столице.

Грузовик вечером 19 декабря въехал в рождественскую ярмарку, под его колесами погибли 12 человек, более полусотни получили ранения. По словам главы немецкого правительства Ангелы Меркель, исполнителем теракта был 22-летний выходец из Туниса Анис Амри. Напомним, что при перестрелке с миланской полицией накануне был застрелен предполагаемый террорист. По отпечаткам пальцев удалось узнать, что полиция уничтожила именно Амри.