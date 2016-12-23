FAN-TV Лента новостей
Трамп предсказал США победу в гонке вооружений
Политика

Трамп предсказал США победу в гонке вооружений

Сегодня 17:55
117

Трамп предсказал США победу в гонке вооружений

Вашингтон, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что не боится гонки вооружений и выразил уверенность, что Вашингтон ее выиграет. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

«Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдем их во всем и переживем их всех», — отметил Трамп.

Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил о необходимости расширить и обновить ядерный арсенал США. Он уверен, что ядерные запасы необходимо пополнять до тех пор, пока мир не осознает опасность ядерного оружия. 

Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре этого года. Инаугурация политика состоится в январе. Как сообщает «Национальная служба новостей», сам политик хочет, чтобы на церемонию передачи власти пришли простые американцы, а не звезды первой величины.

комментарии
Геннадий Плющев
#дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Дим, извини, давайте про квас: 23 тезиса с большой пресс-конференции Путина

Сегодня 17:36
330

Требующие от Путина запретить ювеналку никогда не были на опознании трупов детей — Гезалов

Сегодня 17:29
170

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

Сегодня 17:07
105

Новости Новороссии: более 8 тысяч ударов по ДНР, войска ЛНР нанесли серьезный урон ВСУ под Дебальцево

Сегодня 16:47
440

Сирия новости 23 декабря 2013 16.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, смертник ИГ нанес удар под Мосулом

Сегодня 16:30
442
Показать еще
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Террориста-неудачника из Петербурга задержали за пост «ВКонтакте»

18:23

Меркель поручила ужесточить законы для мигрантов после теракта в Берлине

18:19

Лавров посоветовал президенту Кипра отказаться от внешних гарантов

18:17

Российские банки запустят систему идентификации клиентов по отпечатку пальца

18:16

Guardian освистала искусствоведа, назвавшего фото с места гибели посла РФ «искусством»

18:09

Запуск «Протона-М» с американским спутником перенесли на неопределенный срок

18:08

Захватчики ливийского самолета выдвинули политические требования

18:08

СБУ задержала волонтера «АТО», который вез из Донбасса арсенал оружия

18:07

Марин Ле Пен рассказала, как Шенген помог берлинскому террористу

18:03

«Нелиберальная демократия»: как правительство погружает Польшу в коммунизм

18:02

Французские полицейские заблудились на американском авианосце и уплыли в США

18:00

Меркель рассказала, кто был исполнителем теракта ИГ на ярмарке в Берлине

17:56
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Террориста-неудачника из Петербурга задержали за пост «ВКонтакте»
Читать
Закрыть