Трамп предсказал США победу в гонке вооружений

Вашингтон, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что не боится гонки вооружений и выразил уверенность, что Вашингтон ее выиграет. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

«Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдем их во всем и переживем их всех», — отметил Трамп.

Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил о необходимости расширить и обновить ядерный арсенал США. Он уверен, что ядерные запасы необходимо пополнять до тех пор, пока мир не осознает опасность ядерного оружия.

Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре этого года. Инаугурация политика состоится в январе. Как сообщает «Национальная служба новостей», сам политик хочет, чтобы на церемонию передачи власти пришли простые американцы, а не звезды первой величины.