Марин Ле Пен рассказала, как Шенген помог берлинскому террористу

Париж, 23 декабря. Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен считает, что открытые границы Шенгена опасны для европейского общества. Политик заметила, что берлинский террорист пересек границу Италии, уже после объявления в розыск.

Шенген и открытые границы представляют безопасность для Европы, заявила Ле Пен.

«Если мужчина, который был застрелен итальянской полицией в Милане, является берлинским убийцей, то это доказывает, что Шенгенская зона несет риски для общественной безопасности континента», — заявила французский политик.

Ле Пен обратила внимание, что боевик, скрываясь от преследования, смог беспрепятственно пересечь «по крайней мере две или три страны». Это значит, что система обеспечения безопасности в катастрофическом состоянии.

Напомним, террорист протаранил толпу на рождественской ярмарке, погибли 12 человек.