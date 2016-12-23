Лужков идет на поправку и строит планы о выращивании гречки

Москва, 23 декабря. Состояние госпитализированного сегодня экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стабилизировалось, и уже в течение недели он может быть выписан из больницы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Леонид Печатников.

Печатников рассказал «Интерфаксу», как посетил экс-мэра в больнице.

«Я только что побывал у Юрия Михайловича, мы с ним прекрасно пообщались, он уже думает о том, как продолжит выращивать гречку в Калининградской области», — сообщил он.

Уточняется, что состояние здоровья Лужкова оценивается как удовлетворительное, и уже в течение недели экс-мэр может быть выписан из больницы и встретит Новый год в окружении семьи.