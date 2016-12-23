Французские полицейские заблудились на американском авианосце и уплыли в США

Марсель, 23 декабря. Трое полицейских из Марселя заблудились на борту американского авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» и случайно уплыли на нем в море, сообщили в Военно-морском институте США.

Трое французских полицейских проникли на борт корабля «Дуайт Эйзенхауэр» вместе с экскурсией, хотя не имели права находиться на борту авианосца. Позже правоохранители заблудились и не успели покинуть судно до его отправки из порта в Марселе.

Обнаружив незнакомцев, экипаж «Эйзенхауэра» не нашел возможности вернуться к причалу. Авианосец задержался на час, пока экипаж искал способ доставить полицейских на берег. В итоге в Марсель их вернули на катере. Как стало известно, за эту выходку любопытные французы понесут дисциплинарное взыскание.

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