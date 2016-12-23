Стало известно, когда столкновение с Нибиру спровоцирует конец света на Земле

Москва, 23 декабря. Самое загадочное небесное тело — планета Нибиру — приближается к Земле, угрожая гибелью всему живому на голубой планете.

По данным экспертов, о существовании космического тела, которое не видно ни на одном снимке из космоса, свидетельствуют записи шумеров. В их древних сказаниях неоднократно упоминалась планета, которая приблизится к Земле на «катастрофически близкое» расстояние уже в декабре этого года. Это может спровоцировать настоящий конец света — череду извержений вулканов, наводнений и землетрясений.

Однако ученые NASA не нашли доказательств существования планеты и заверили землян, что им не стоит бояться конца света.

Напомним, в октябре уфологи заявляли, что орбита Нибиру приблизится к Земле через 278 дней и вызовет необратимые последствия, в том числе замедление скорости вращения Земли и затопление почти всех поверхности суши, сообщала НСН.