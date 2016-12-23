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Политолог: Запад жаждет показательной расправы, а не мира в Сирии
Политика

Политолог: Запад жаждет показательной расправы, а не мира в Сирии

Сегодня 17:34
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Политолог: Запад жаждет показательной расправы, а не мира в Сирии

Москва, 23 декабря. Западные страны пытаются устроить показательный процесс над участниками преступлений в Сирии вместо того, чтобы попытаться установить мир в стране. Об этом в пятницу заявил директор Центра политической информации Павел Данилин, комментируя недавнюю резолюцию ООН. 

Данный документ, который поддержали государства, требующие усиления давления на Россию, предлагает создать рабочую группу по Сирии, которая будет преследовать ответственных за преступления, совершаемые на территории арабской республики. По словам Данилина, фактически речь идет об аналоге Гаагского трибунала, который стремился наказать сербов.

Россия, Китай, Иран, Сирия, Алжир, Венесуэла и еще девять стран выступили против резолюции, считая, что первоочередная задача заключается в ликвидации терроризма и восстановлении мира в Сирии.

«Создание трибунала поставило бы крест на суверенитете Сирии и еще больше озлобило бы стороны внутрисирийского конфликта. Речь даже не идет о том, чтобы покарать террористов. Жертвы войны в Сирии интересуют организаторов трибунала лишь в той мере, в какой можно было бы нанести политический ущерб России», — пояснил Данилин газете «Известия».

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Геннадий Плющев
#павел данилин
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