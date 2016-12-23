Кадыров объяснил, почему Путин должен остаться президентом России после 2018 года

Грозный, 23 декабря. Владимир Путин должен оставаться президентом России и после выборов 2018 года. Уверенность в этом выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил в своем Instagram, что Путин должен стать «всенародным кандидатом» на выборах 2018 года и оставаться президентом страны.

«Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Путин пользуется «непререкаемым авторитетом» не только в России, но и в мире, а также многое сделал для России: спас ее от развала в 1990-х гг., от экономического кризиса и т.д. Кроме того, именно благодаря усилиям Путина начала стабилизироваться ситуация на Ближнем Востоке.