Уголовное дело настигло чиновника Роспотребнадзора после отравлений в Иркутске

Москва, 23 декабря. В связи с массовой гибелью жителей Иркутска от употребления «Боярышника» в действиях заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области выявлены признаки халатности. Как рассказали в СК РФ, против Михаила Лужнова заведено дело по статье «Халатность».

Согласно приведенным данным, в управление с мая 2016 года поступали обращения о введении запрета на розничную продажу спиртосодержащей продукции «Боярышник» и ее незаконной реализации на территории Иркутской области. Как полагает следствие, по проверке указанных в обращении фактов Лужнов не предпринял необходимых мер.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом «Боярышник».

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