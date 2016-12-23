FAN-TV Лента новостей
Десантники ВДВ получат парашюты для прыжков со сверхмалых высот
Россия

Десантники ВДВ получат парашюты для прыжков со сверхмалых высот

Сегодня 17:51
66

Десантники ВДВ получат парашюты для прыжков со сверхмалых высот

Москва, 23 декабря. В России разработана уникальная безранцевая парашютная система «Штурм» для десантирования со сверхмалых высот.

НИИ парашютостроения разработал уникальную систему, которая позволяет десантировать спецназ на скорости до 200 километров в час с высоты всего в 70 метров. Само десантирование занимает 10-15 секунд, после чего спецназовцу остается просто отцепить купол и вступить в бой. Весь процесс займет не более 20-25 секунд, этого достаточно, чтобы противник не смог отреагировать на внезапную атаку, что дает спецназу серьезные шансы подавить его огнем, закрепиться на позиции или совершить прорыв и дождаться подхода основных сил.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Дим, извини, давайте про квас: 23 тезиса с большой пресс-конференции Путина

Сегодня 17:36
94

Требующие от Путина запретить ювеналку никогда не были на опознании трупов детей — Гезалов

Сегодня 17:29
134

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

Сегодня 17:07
89

Новости Новороссии: более 8 тысяч ударов по ДНР, войска ЛНР нанесли серьезный урон ВСУ под Дебальцево

Сегодня 16:47
341

Сирия новости 23 декабря 2013 16.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, смертник ИГ нанес удар под Мосулом

Сегодня 16:30
367
Показать еще
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Французские полицейские заблудились на американском авианосце и уплыли в США

18:00

Меркель рассказала, кто был исполнителем теракта ИГ на ярмарке в Берлине

17:56

Лужков идет на поправку и строит планы о выращивании гречки

17:55

Сын Каддафи заявил, что не имеет отношения к угонщикам A320 на Мальте

17:55

Трамп предсказал США победу в гонке вооружений

17:55

Уголовное дело настигло чиновника Роспотребнадзора после отравлений в Иркутске

17:51

Десантники ВДВ получат парашюты для прыжков со сверхмалых высот

17:51

Сирия: освобождение Алеппо — шанс на перемирие в провинциях Идлиб, Эль-Кунейтра и Даръа

17:50

Возрождение Алеппо начнется со средневековой Большой Омейядской мечети

17:40

Стало известно, куда на самом деле направлялись угонщики ливийского самолета

17:39

Кадыров объяснил, почему Путин должен остаться президентом России после 2018 года

17:39

Склад с метанолом для производства «Боярышника» обнаружен в Иркутске

17:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Французские полицейские заблудились на американском авианосце и уплыли в США
Читать
Закрыть