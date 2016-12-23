Десантники ВДВ получат парашюты для прыжков со сверхмалых высот

Москва, 23 декабря. В России разработана уникальная безранцевая парашютная система «Штурм» для десантирования со сверхмалых высот.

НИИ парашютостроения разработал уникальную систему, которая позволяет десантировать спецназ на скорости до 200 километров в час с высоты всего в 70 метров. Само десантирование занимает 10-15 секунд, после чего спецназовцу остается просто отцепить купол и вступить в бой. Весь процесс займет не более 20-25 секунд, этого достаточно, чтобы противник не смог отреагировать на внезапную атаку, что дает спецназу серьезные шансы подавить его огнем, закрепиться на позиции или совершить прорыв и дождаться подхода основных сил.