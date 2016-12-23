FAN-TV Лента новостей
Роспотребнадзор ищет ядовитый «Боярышник» в Перми
Россия

Роспотребнадзор ищет ядовитый «Боярышник» в Перми

Сегодня 17:27
50

Роспотребнадзор ищет ядовитый «Боярышник» в Перми

Пермь, 23 декабря. Роспотребнадзор после иркутской трагедии проверяет в Перми торговые точки, в которых продают спиртосодержащую продукцию.

После массовой гибели людей в Иркутске от ядовитого «Боярышника» власти Перми организовали рейды по всем городским точкам, торгующим спиртосодержащей продукцией. Полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и представители власти проверили 41 объект и взяли пробы 64-х образцов продукции, вызвавшей у них подозрение. Сейчас уже завершены исследования семи образцов спиртосодержащей продукции, состав соответствует обязательным требованиям, сообщает URA.ru.

Ранее от употребления «Боярышника» в Иркутске произошло массовое отравление. Погибли 75 человек, в регионе был введен режим ЧС, и была запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

Сегодня 17:07
56

Новости Новороссии: более 8 тысяч ударов по ДНР, войска ЛНР нанесли серьезный урон ВСУ под Дебальцево

Сегодня 16:47
204

Сирия новости 23 декабря 2013 16.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, смертник ИГ нанес удар под Мосулом

Сегодня 16:30
261

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Сегодня 15:51
101

В обход санкций и Украины: как российский газ наконец добрался до Крыма

Сегодня 15:49
478
Показать еще
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путин встретится с лидерами стран ОДКБ на «неформальном новогоднем саммите»

17:23

ИГ опубликовало видео с угрозами берлинского террориста

17:23

Путин хорошо играет в шахматы, особенно геополитические — Песков

17:22

Продукцией российских заключенных пользуются все граждане страны

17:22

Жительница Кубани с похмелья искромсала ножом своего приятеля

17:22

Львица покусала ласкового работника нижегородского зоопарка

17:21

Российские ученые придумали новый способ нокаутировать ВИЧ

17:16

Ученые объяснили, как фитопланктон управляет жизнью на Земле

17:08

Мотострелки военной базы РФ в Армении готовятся к «Танковому биатлону-2017»

17:08

Красный Крест осудил атаку на российский госпиталь в Алеппо

17:08

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

17:07

Первый Кубок командующего ВДВ по дзюдо стартовал в Туле

17:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путин встретится с лидерами стран ОДКБ на «неформальном новогоднем саммите»
Читать
Закрыть