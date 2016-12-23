Роспотребнадзор ищет ядовитый «Боярышник» в Перми

Пермь, 23 декабря. Роспотребнадзор после иркутской трагедии проверяет в Перми торговые точки, в которых продают спиртосодержащую продукцию.

После массовой гибели людей в Иркутске от ядовитого «Боярышника» власти Перми организовали рейды по всем городским точкам, торгующим спиртосодержащей продукцией. Полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и представители власти проверили 41 объект и взяли пробы 64-х образцов продукции, вызвавшей у них подозрение. Сейчас уже завершены исследования семи образцов спиртосодержащей продукции, состав соответствует обязательным требованиям, сообщает URA.ru.

Ранее от употребления «Боярышника» в Иркутске произошло массовое отравление. Погибли 75 человек, в регионе был введен режим ЧС, и была запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.