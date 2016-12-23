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Сын Каддафи заявил, что не имеет отношения к угонщикам A320 на Мальте
Происшествия

Сын Каддафи заявил, что не имеет отношения к угонщикам A320 на Мальте

Сегодня 17:55
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Сын Каддафи заявил, что не имеет отношения к угонщикам A320 на Мальте

Триполи, 23 декабря. Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам отрицает свою причастность к угонщикам авиалайнера A320 на Мальте. Об этом сообщают ливийские СМИ.

Напомним, сегодня двое террористов захватили ливийский пассажирский самолет авиакомпании Afriqiyah, после чего заставили пилота приземлиться на Мальте. Авиалайнер А320 выполнял регулярный рейс на внутреннем маршруте из города Себа в Триполи. На борту авиалайнера находились 118 человек.

Террористы угрожали взорвать воздушное судно, требуя освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи - Сейфа аль-Ислама, а также обеспечить коридор безопасности для выхода боевиков из города Бенгази.

По данным «Национальной службы новостей», к настоящему моменту террористы освободили всех пассажиров лайнера, на борту остались угонщики и двое пилотов.

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Кирилл Иванов
#сейф аль-ислам
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